Dürrevorsorge in Erkrath Jeder Tropfen Wasser zählt

„Die Zisternen sind leer. Gegossen wird in unseren Gärten seit rund zwei Wochen nicht mehr“ – Sätze wie diese will Karin Blomenkamp, Leiterin des Naturschutzzentrums (NSZ) Bruchhausen, künftig nie mehr sagen oder lesen müssen. Vor einem halben Jahr, am Ende des trockenen Sommers 2022, waren sie bittere Realität.