Kustiz in Mettmann Präsidentin des Landgerichts gestorben

Die Nachricht sorgte am Wuppertaler Landgericht für Entsetzen: Die dortige Präsidentin Dr. Annette Lehmberg ist am Wochenende im Alter von nur 60 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Angehörigen des Landgerichtsbezirks sind erschüttert und unendlich traurig. Ihr tiefes Mitgefühl gilt allen, die besonders mit ihr verbunden sind, vor allem ihrem Ehemann und ihrem Sohn.“