Energiesparen versus Sicherheit in Erkrath Straßen reduziert oder wieder voll beleuchten?

Soll die Straßenbeleuchtung in Erkrath weiterhin zwischen 1/2 Uhr und 4.30 Uhr abgeschaltet oder ab dem 15. April wieder in den Regelbetrieb ohne nächtliche Pause versetzt werden? Darüber diskutiert die Politik heute im Mobilitätsausschuss. Den Energiesparappellen von Bundes- und Landesregierung folgend ist die öffentliche Beleuchtung in Erkrath seit September 2022 zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr abgestellt, ausgenommen einzeln steuerbare Lichtmasten an Fußgängerüberwegen, Unterführungen oder Brücken. Geht es nach der Verwaltung, soll dies auch künftig so bleiben, denn pro Nacht würden dadurch circa 1000 Kilowattstunden Strom eingespart, bis Ende März über 210.000 Kilowattstunden. Alternativen, etwa die Abschaltung jedes zweiten Lichtpunktes, wären zwar technisch machbar, indem jeder zweite Lichtpunkt über die eingebaute Sicherung am Mast abgeschaltet wird, aber mit erheblichem zeitlichen Aufwand verbunden, da mitunter jeder einzelne Lichtpunkt angefahren werden müsse. Aus lichttechnischer Sicht sei diese Variante zudem nicht zu empfehlen, da sogenannte Tarnzonen (schlechte Gleichmäßigkeit) entstünden, die im schlimmsten Fall zum Übersehen querender Fußgänger führen könnten. Die Totalabschaltung sei mithin sicherer und effizienter, so die Stadt. Doch es gibt Bedenken aus den Verwaltungsreihen. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Annegret Pollmann plädiert für eine Wiederaufnahme der regulären Straßenbeleuchtung. Das subjektive Angstgefühl von Frauen müsse ernst genommen und die Sicherheit aller Bürger gewährleistet sein. Dazu zähle auch eine gut ausgeleuchtete Stadt, besonders bei den Verbindungswegen von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs in die jeweiligen Wohngebiete. „Gerade im Dienstleistungssektor sind viele Frauen beschäftigt und Erkrath ist bekanntlich eine typische Pendlerstadt. Viele Erkratherinnen sind in nahe gelegenen Großstädten wie Düsseldorf, Solingen und Wuppertal beschäftigt und etliche von ihnen arbeiten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Bäckereien im Schichtdienst, oder sie sind als Servicekraft in der Gastronomie tätig. Diese Frauen müssen nach 1 Uhr nachts bzw. vor 4.30 Uhr ihren Dienst antreten oder beenden und sollen dann möglichst sicher und angstfrei unterwegs sein können“, heißt es in der Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten. Dass nur wenige Frauen eine Beschwerde bei der Stadt eingereicht haben, bedeute nicht, dass alle anderen sorgenfrei unterwegs wären.