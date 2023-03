Einzelhandel in Wülfrath Wülfrath pro beantragt drei verkaufsoffene Sonntage

Wülfrath pro, die Interessengemeinschaft zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wülfrath, hat bei der Verwaltung die Durchführung von drei verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr beantragt. Der Rat der Stadt wird darüber in seiner Sitzung am 28. März entscheiden. Gemäß dem Ladenöffnungsgesetz des Landes dürfen höchstens an acht, nicht aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen Verkaufsstellen im öffentlichen Interesse ab 13 Uhr für bis zu fünf Stunden geöffnet sein. Wülfrath pro beantragt lediglich für drei Termine die Sonderöffnung der Geschäfte: am 14. Mai zur 49. Traditionellen Auto- und Motorradschau mit Familienfest „Wülfrath is(s)t mobil“, am 1. Oktober im Rahmen des Kartoffelfestes und 3. Dezember zum Herzog-Wilhelm-Markt.