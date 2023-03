Engagement in Wülfrath Zeittunnel braucht neuen Vorstand

In der Aufsichtsratssitzung der Genossenschaft am 13. März habe er erklärt, sich aus privaten Gründen Mitte des Jahres, spätestens aber nach Beendigung der laufenden Saison, aus der Vorstandsarbeit zurückziehen zu wollen. Gemeinsam mit Ulrich Becker bildete Fornefeld seit der Betriebsübernahme des Museums durch die Genossenschaft 2020 den Vorstand. Für drei Jahre haben sie das Amt angetreten. Nun wird Martin Fornefeld, der Ideengeber für die Gründung der Genossenschaft zum Erhalt des Zeittunnels war, nicht erneut für den Posten im Vorstand zur Verfügung stehen. Becker, der weitermachen will, wird also einen neuen Vorstandskollegen an seiner Seite brauchen.