Arbeitskampf in Mettmann Warnstreiks treffen Biotonnen und Busfahrgäste

Verzögerungen und Ausfälle gab es durch den Warnstreik auch im öffentlichen Nahverkehr auf zahlreichen Buslinien in Mettmann, Erkrath und Wülfrath. Die Rheinbahn versuchte, mit der Hilfe von Subunternehmen eine Art Notverbindungsfahrplan aufrecht zu erhalten. An den Haltestellen – etwa am Jubiläumsplatz in Mettmann – zeigten sich viele Fahrgäste gelassen. Mittlerweile habe man sich an die Warnstreiks gewöhnt.