Wülfrath : Gemeinde sucht neue Presbyter

2020 stehen bei der Evangelisch-reformierten Kirche Neuwahlen an.

(RP) Bei der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wülfrath stehen 2020 Neuwahlen für das Presbyterium an, dem Leitungsgremium der Gemeinde. Es bestimmt über Prioritäten und Aufgaben und entscheidet über die Finanzen und die Personalangelegenheiten der Gemeinde. Auch in geistlicher Sicht, wie zum Beispiel bei der Gottesdienstordnung, entscheidet das Presbyterium.

Das Besondere bei der kommenden Wahl ist, dass die Wülfrather Kirchengemeinde an der Erprobung der Wahl in einer Gemeindeversammlung teilnimmt, am 1. März 2020 um 15 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Wülfrath. Pfarrer Thomas Rehrmann: „Wichtig ist mir, Begeisterung für die Arbeit in der Gemeinde mitzubringen und den Wunsch Kirche zu gestalten, besondere Fähigkeiten und Ausbildungen müssen nicht mitgebracht werden.“ Und er bietet an: „Alle aktuellen Presbyter stehen für Fragen zur Verfügung.“