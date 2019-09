Neanderthal Museum in Mettmann : Mitmachen beim Tag der Vielfalt

NEANDERTAL. Im Rahmen des ANDERTAL- Festivals, das in diesem Jahr seine Premiere feiert und vom 3. Oktober bis 17. November an fünf Spielorten im Kreis Mettmann stattfindet, bietet das Neanderthal Museum besondere Veranstaltungen rund um das Thema Vielfalt und Begegnungen mit Fremdem und Vertrautem an. Am Sonntag, den 27. Oktober, lädt das Museum von 10 bis 18 Uhr dazu ein, die vielfältige Menschenfamilie kennenzulernen. Es werden 30-minütige Kurzführungen durch die Dauerausstellung in verschiedenen Sprachen angeboten sowie Führungen in deutscher Sprache, die von einer Gebärdendolmetscherin für Gehörlose begleitet werden. Am „Touchpoint“ können Sehende, Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blinde gemeinsam Objekte aus der Vergangenheit ertasten. In unterhaltsamen Mitmachworkshops können sich die Besucher mit interkulturellen Fragestellungen befassen und sich überlegen, was uns Menschen verbindet oder was uns voneinander unterscheidet. Ein besonderes Highlight wird die „Lebende Bibliothek“. Unter dem Motto „Triff dein Vorurteil und komme mit ihm ins Gespräch“ treffen Menschen aufeinander, die sich ansonsten nicht begegnen würden. Als ein offenes Buch stellen sich hier Menschen zur Verfügung, die die Besucher zur Begegnung mit Menschen anderer Kulturen, Religionen, Berufe, Weltanschauungen oder Hobbies einladen, um so Verständnis und Akzeptanz zwischen unterschiedlichen Menschen zu fördern. Kartenvorverkauf an der Museumskasse oder online zzgl. Gebühren auf www.westticket.de Tickets ab 17,20 € pro Person inklusive Eintritt und Programm. Reduzierte Eintrittspreise für Familien sowie Behinderte (mit Ausweis), Begleitpersonen mit Ausweiskennzeichnung B haben freien Eintritt Weitere Informationen zur Museumsnacht unter www.neanderthal.de. Foto: Neanderthal Museum/Holger Neumann foto@gentura.d