Kirchengemeinde Wesel : Kandidaten für das Presbyterium

Wesel Die Evangelische Kirchengemeinde wählt 2020 ihr neues Leitungsorgan.

Am 1. März 2020 wird das Presbyterium, das Leitungsorgan der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel, neu gewählt. Das Wahlverfahren beginnt am Sonntag, 15. September. Alle wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde sind aufgefordert, bis zum 26. September schriftlich Wahl­vorschläge beim Presbyterium einzureichen.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel werden mindestens 21 Kandidatinnen und Kandidaten für das Presbyteramt gesucht. Außerdem sind vier beruflich Mitarbeitende in das Presbyterium zu wählen. Die Vorgeschlagenen müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre alt und konfirmiert oder Konfirmierten gleichgestellt sein. Sie müssen in das Wahlver­zeichnis eingetragen und nach den Bestimmungen der Kirchenordnung zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet sein. Darüber hinaus dürfen sie das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Auch die beruflich Mitarbeitenden müssen diese Voraussetzungen erfüllen.