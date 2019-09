Wülfrath : Analog trifft digital bei der VHS-Nacht

Die Volkshochschulen feiern dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.Eine Aktionsnacht in Wülfrath zeigte die Vielfalt der Weiterbildung.

Die Volkshochschule hat am Freitag mal (fast) die Nacht durchgemacht. Mit einem Angebot von Yoga bis Spanisch beteiligte sich die VHS der Kalkstadt an der Langen Nacht der Volkshochschulen, einer bundesweiten Aktion zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen in Deutschland. Kurze Workshops boten einen Einblick in das Angebot der VHS und in die neuen Räume an der Schulstraße, die seit rund einem Jahr genutzt werden.