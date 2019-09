Kirche in Radevormwald : Presbyteriums-Kandidaten gesucht

Kirche in Radevormwald

Die reformierte Kirche am Marktplatz in Radevormwald. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Am Sonntag beginnt das offizielle Wahlverfahren. Gewählt wird am 1. März 2020.

Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde ruft Gläubige auf, sich als Kandidat oder Kandidatin bei der kommenden Presbyteriumswahl zu beteiligen. „Sie werden gesucht, Sie werden gebraucht, machen Sie mit! lautet der Appell. Die Suche nach Bewerbern gestaltet sich derzeit nicht leicht. Auch die Lutherische Kirchengemeinde und die künftig fusionierten evangelischen Kirchengemeinden in Dahlerau und Remlingrade suchten Kandidaten.

Die Wahl findet am 1. März 2020 statt. Das Presbyterium ist das Leitungsorgan der Kirchengemeinde. Gemeinsam trägt dieses Gremium die Verantwortung für das geistliche Gemeindeleben. Als öffentlich- rechtliche Körperschaft entscheidet es auch über Personalfragen, über die Liegenschaften und über die Finanzen, also über die Verwendung der Kirchensteuern. „Wir suchen sechs Kandidatinnen und Kandidaten für das Presbyterium. Die Amtszeit beträgt vier Jahre“, teilt die Gemeinde mit. Zwar bedeutet Presbyterium „Versammlung der Ältesten“, es sind jedoch auch jüngere Menschen angesprochen. Wer sich in dem Gremium engagiert, hat vielfältige Möglichkeiten, das Gemeindeleben mitzugestalten. Presbyter können Angebote für alle Altersgruppen vorschlagen, planen und mitverantworten, sie können Zeit und Anzahl der Gottesdienste planen und beschließen, die Einstellung und den Einsatz der Mitarbeiter/innen vorschlagen und entscheiden sowie die Verwendung der Kirchensteuer-Einnahmen vorschlagen und beschließen.