Schnelles Internet für Radevormwald : So könnte der Glasfaserausbau klappen

Radevormwald Ein Unternehmerfrühstück zum Thema Glasfaserausbau brachte jetzt Unternehmer aus Rade zusammen.

Beim Unternehmerfrühstück des Radevormwalder Unternehmernetzwerkes (RUN) ging es ums Thema Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten Mermbach und Ost. Zahlreiche Unternehmer klagen immer wieder über eine unzureichende digitale Infrastruktur, weswegen das Thema in der Stadt auf der Höhe aktuell ist.

In den Räumen der Firma Holzmann versammelten sich die Unternehmer der Stadt zahlreich, um sich über das Angebot einer privatwirtschaftlichen Unternehmensgruppe zu informieren. Die Unternehmensgruppe „Deutsche Glasfaser“ hatte zusammen mit Bürgermeister Johannes Mans zu dem Unternehmerfrühstück eingeladen und hofft, in den Gewerbegebieten ein leistungsfähiges Glasfasernetz einrichten zu können. Bevor dieser Plan umgesetzt werden kann, müssen die Unternehmer allerdings überzeugt werden. „Wir haben in unserer Stadt starke Unternehmen, die viel leisten und die Chancen von Radevormwald, besonders als Standort, steigern. Die Zukunft können wir allerdings nur mit der richtigen digitalen Infrastruktur gestalten. Glasfaser ist die Zukunft“, sagte Bürgermeister Johannes Mans. Er will nach der ersten Informationsveranstaltung zu dem Thema die Reaktionen der Unternehmer abschätzen. „Nach dem ersten Aufschlag, den wir auch kritisch betrachten sollten, können wir über nächste Schritte nachdenken“, sagte der Bürgermeister.