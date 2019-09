Kreis Kleve : Kandidat für das Presbyterium werden

Kreis Kleve Das Wahlverfahren beginnt am 15. September. Alle wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemeinden haben die Möglichkeit, bis zum 26. September schriftlich Wahlvorschläge im Gemeindebüro einzureichen.

(RP) Am 1. März 2020 werden die Leitungsgremien der 687 evangelischen Kirchengemeinden zwischen Kleve und Saarbrücken neu gewählt. Das Wahlverfahren beginnt am 15. September. Alle wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemeinden haben die Möglichkeit, bis zum 26. September 2019 schriftlich Wahlvorschläge bei den amtierenden Presbyterien im Gemeindebüro einzureichen.

„Jedes Gemeindeleben braucht Menschen, die sich an unterschiedlichen Stellen engagieren“, findet Stefan Schmelting, Presse- und Öffentlichkeitsreferent des Evangelischen Kirchenkreises Kleve. „Das Presbyteramt ist ein Leitungsamt mit Verantwortung und ein Amt, in dem man viel Neues lernen kann. Wer Ideen für kirchliche Angebote hat, wer verändern und mit entscheiden will, das Presbyterium ist ein guter Ort dafür“, so Schmelting.