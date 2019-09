Trägerverein in Radevormwald : Polizei gibt am Wuppermarkt Tipps gegen Trickbetrüger

Polizeioberkommissarin Martina Höhl steht für Fragen der Bürger zur Verfügung. Foto: Polizei Obk

Radevormwald Trickbetrüger versuchen mit allen Mitteln, an Geld und Wertsachen von Bürgern zu kommen. Über die aktuellen Maschen und die Möglichkeiten sich zu schützen, informiert die Polizei am Samstag am Wuppermarkt.

Der Trägerverein „aktiv55plus“ ist am Samstag, 14. September, von 10 bis 12 Uhr mit einem Stand am Wuppermarkt in Vogelsmühle vertreten.

Gemeinsam bauen eine Beraterin und ein Mitglied des Vorstands des Trägervereins, Aktive der Rader Hilfsbörse und des Reparatur-Treffs den Stand auf. „Wir freuen uns auf Anregungen, Fragen und Rückmeldungen, wie gut und sicher alt werden in Radevormwald gelingen kann, bieten Informationen und Gespräche in diesem Kontext an“, erklärt Kyra Springer, die Geschäftsführerin des Trägervereins.

Einen besonderen Service bietet sich den Bürgern und Bürgerinnen aufgrund der aktuellen Geschehnisse durch die Polizei: Martina Höhl, Polizeioberkommissarin mit Zuständigkeit für Radevormwald, und Walter Steinbrech, Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mit Zuständigkeit für Kriminalprävention/Opferschutz, werden mit einem Fahrzeug vor Ort sein.

Die Beamten geben praktische Hinweise zum Schutz vor falschen Polizisten, die unter fadenscheinigen Vorwänden versuchen, an Wertsachen von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Sie beantworten außerdem Fragen zum Thema Betrug und schildern die aktuellen Tricks der Banden. So können sich Bürger wappnen gegen die Versuche von Trickbetrügern, meist ältere und hilflose Menschen abzuzocken.

(s-g)