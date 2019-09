Kunst in Radevormwald : Regeln für Ausstellungs-Zuschüsse

Radevormwald Auf Wunsch der Politik legt die Verwaltung nun Förderrichtlinien vor, mit denen Zuschüsse für Ausstellungen präzise geregelt sind.

Die Stadtverwaltung in Radevormwald hat sich in den vergangenen Monaten einiges an Kritik aus den Kreisen von Kunstfreunden anhören müssen. Bernd Freudenberg, Gründer der Kunstinitiative Radevormwald, hatte erklärt, sein Engagement einzustellen, weil er sich von den Verantwortlichen der Stadt ausgebremst fühlte. Für Debatten in den Gremien hatte auch die Tatsache gesorgt, dass in den Jahren 2017 bis 2018 Gelder der Wirtschaftsförderung zugeflossen waren, die eigentlich für Ausstellungen bestimmt waren. Dieses Geld wurde jedoch nicht verwendet. Zusätzliche Mittel für Kultur seien im Haushalt 2019 eingeplant, ebenfalls ohne Bestimmung. Die FDP-Fraktion hatte Aufklärung verlangt, ebenso die Fraktion der Alternativen Liste, die in diesem Vorgang sogar einen Schritt zur Bildung von „Schwarzen Kassen“ sah. Die AL-Fraktion legte Beschwerde bei der Kommunalaufsicht ein, die den Vorgang tatsächlich beanstandete. Allerdings sei kein finanzieller Schaden entstanden, hieß es.