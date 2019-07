Haan : Presbyteriumswahl 2020: Kirchengemeinde sucht Bewerber

Die evangelische Kirchengemeinde Haan geht ungewöhnliche Schritte, um Gemeindemitglieder für das Ehrenamt des Presbyters zu interessieren. Am 28. August zum Beispiel können Menschen, die sich für dieses Ehrenamt wirklich interessieren, an der nächsten Presbyteriumssitzung teilnehmen.

„Um zu schnuppern“, wie es heißt. Die nächste Wahl findet am 1. März 2020 statt. Wer in der Gemeinde jemanden weiß, der geeignet wäre und sich berufen fühlt, sollte seinen Vorschlag bis zum 26. September im Gemeindeamt oder bei den Pfarrern Gabriele Gummel oder Christian Dörr bekanntgeben.

Tatsächlich arbeiten einige der 14 Presbyter schon seit vielen Jahren in diesem Kirchenamt und haben signalisiert, dass sie zur nächsten Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen. „Wir möchten auf keinen Fall die Situation erleben, dass nur 14 Gemeindemitglieder zur Verfügung stehen und darum keine Wahl stattfinden kann“, sagt Pfarrer Christian Dörr. Anne Backhaus, die Friedensheim-Förderverein-Vorsitzende, ist jetzt seit drei Monaten wieder im Presbyterium. Für ein ausgeschiedenes Mitglied ist sie nachgerückt. Im nächsten Jahr will sie sich dann zur Wahl stellen. Die Architektin war bisher schon 16 Jahre lang Presbyterin. Viele eigene Gebäude müssen von der Kirchengemeinde verwaltet werden, meint sie. Da wolle sie sich einbringen.

Allerdings sehen die Bestimmungen der evangelischen Landeskirche vor, dass ein Bewerber das 75. Lebensjahr noch nicht erreicht haben darf. Mit 74 Jahren also kann man noch gewählt werden, erläutert Christian Dörr. Einmal im Jahr fährt das Haaner Presbyterium für ein paar Tage zu einer Klausurtagung. Das sei nicht nur lehrreich, sondern auch bereichernd, weil gesellig, sagt Heidi Hundt, seit 20 Jahren Mitarbeiter-Presbyterin der Gemeinde. Das „Wir-Gefühl“ müsse unbedingt immer wieder gestärkt werden. Tatsächlich mussten in den letzten Jahren ungeheuer viele und große Aufgaben gestemmt werden, erläutert Pfarrer Dörr. Die vom Kirchenkreis und von der Landeskirche angeordnete Verwaltungsstrukturreform musste durchgeführt werden. Das sei sehr fordernd gewesen.

Das große Bauprojekt „Neues Gemeindezentrum“ hinter dem Haus an der Kirche wird in diesem Jahr in Angriff genommen. Das wird im Haaner Stadtzentrum einen wichtigen und zentralen Akzent setzen, sind sich die Verantwortlichen einig. Mit einer Plakataktion im Haaner öffentlichen Raum und in den Geschäften wirbt die Kirchengemeinde jetzt für Bewerber fürs Presbyteramt. Die Plakate sollen in den nächsten Tagen in Haan verteilt werden.