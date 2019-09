Polizei in Radevormwald : „Falscher Polizeibeamter“ ruft neunmal in Rade an

„Falscher Polizeibeamter“ ruft neunmal in Rade an

Polizei in Radevormwald

Radevormwalder sollten auch weiterhin aufpassen. Immer wieder gibt es betrügerische Anrufe, am Donnerstag gleich neun zwischen 10.30 und 14 Uhr. Foto: dpa/Martin Gerten

Radevormwald Alleine am Donnerstag erhielten neun Radevormwalder zwischen 10.30 und 14 Uhr Anrufe von perfiden Betrügern.

Die dreiste Masche, dass sich Unbekannte als „falsche Polizeibeamten“ vornehmlich bei älteren Menschen telefonisch melden, um Wertgegenstände zu ergaunern, reißt offenbar nicht ab. Alleine am Donnerstag erhielten neun Radevormwalder zwischen 10.30 und 14 Uhr Anrufe der perfiden Betrüger. „Glücklicherweise fiel niemand auf die Masche rein“, berichtet Polizeipressesprecher Michael Tietze.

Die Erfahrungen und die Verfahren der Vergangenheit hätten gezeigt, dass die Anrufe oft gezielt von sogenannten Call-Centern aus der Türkei kommen und an bestimmten Tagen gemeindemäßig vorgegangen wird. Deshalb wohl auch die Häufung am Donnerstag in Radevormwald. „Allerdings müssen diese Anrufer auch Helfer vor Ort haben, denn wenn ein Anrufer auf den Betrug eingeht, ist oftmals ein Täter schnell vor Ort“, sagt Tietze.