Polizei in Radevormwald : Betrüger bringen 82-Jährige um ihre Wertsachen

Radevormwald Die alte Dame war zunächst skeptisch, wurde aber dann durch eine falsche Verbindung über 110 überzeugt.

(s-g) Telefonbetrüger haben am Donnerstag mehrfach im Oberbergischen ihr Glück versucht. In einem Fall hatten sie mit ihrer perfiden Masche Erfolg.

Eine 82-jährige Radevormwalderin hatte morgens um 9.30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten. Es war die übliche Masche: Der Anrufer sprach von einem Überfall in Radevormwald und dass in diesem Zusammenhang auch der Name von der 82-Jährigen aufgetaucht sei. In Telefonaten sei zu hören, dass es die Einbrecherbande auf ihr Schließfach abgesehen hätte. Diese Telefonate wurden der alten Dame vorgespielt.