Ansichten von Radevormwald : Historischer Kalender mit Rader Motiven

Auch die 1970er Jahre liegen schon so weit zurück, um historisch zu sein. Dieses Bild zeigt das Alte Rathaus und den Pavillon Hager am Busbahnhof. Heute stellt sich dieser Bereich sehr anders dar. Foto: Kalender-Manufaktur Verden/Heimatmuseum Radevormwald

Radevormwald Zum fünften Mal hat Karl Schmidt zwölf Bilder aus dem Archiv des Heimatmuseums ausgewählt. Zu sehen sind Winterstimmungen, Badevergnügen an der Uelfe und auch Motive der zerstörten Innenstadt anno 1945.

Er wird sicher in vielen Radevormwalder Haushalten wieder einen hübschen Platz an der Wand bekommen, der Kalender „Historische Ansichten aus Radevormwald“. Die neue Ausgabe für das Jahr 2020 ist nun erschienen, veröffentlicht von der „Kalender-Manufaktur“ in Verden.

Bereits zum fünften Mal erscheint nun dieser Kalender mit alten Ansichten aus Radevormwald und den umliegenden Ortschaften. Zusammengestellt werden die zwölf Motive stets von Heimatfreund Karl Schmidt. „Die Bilder stammen aus dem Fundus des Heimatmuseums“, sagt der 86-Jährige. Bereits Anfang des Jahres beginne er üblicherweise, das Material für den Kalender des folgenden Jahres zu sichten. „Meist schicke ich die Motive im April oder Mai zu der Druckerei“, sagt er.

Im Jahr 1950 war der Beginn des Wiederaufbaus nicht mehr zu übersehen, wie hier an der Kaiserstraße. Foto: Kalender-Manufaktur Verden/Heimatmuseum Radevormwald

Info Der Kalender ist für 19 Euro erhältlich Buchhandlung Erhältlich ist der neue Historische Kalender bei der Bergischen Buchhandlung am Schlossmacherplatz. Er kostet 19 Euro. Verlag Verlegt wird der Kalender von der „Kalender-Manufaktur“ in Verden an der Aller. Mehr Informationen gibt esim Internet. www.hdw-verden.de

Bei vielen Radevormwaldern werden beim Betrachten der Bilder Erinnerungen wach werden. Ein Foto zeigt das ehemalige Rathaus mit dem Pavillon Hager am Busbahnhof, wie es sich im Jahr 1972 dem Betrachter darbot. „Ich schaue immer, dass die Bilder zur Jahreszeit passen“, sagt Karl Schmidt. So sind auf dem Kalenderblatt für Februar der Bahnhof Dahlerau und die Wupper im Schnee zu sehen. Ein Bild mit historischer Tragweite, denn im gleichen Jahr wurde der Zugbetrieb auf der Strecke Wuppertal-Radevormwald eingestellt.

Der Bahnhof Dahlerau im Winter 1968. In diesem Jahr wurde der Bahnbetrieb eingestellt. Foto: Kalender-Manufaktur Verden/Heimatmuseum Radevormwald

Eine Winterstimmung zeigt auch das Motiv für Januar – ein froststarrendes Foto des Uelfebades mit Schlittschuhläufern. Für den August hat Karl Schmidt ein Bild ausgewählt, das den einstigen Badebetrieb an der Uelfe in den 1950er Jahren zeigt – wegen der schlechter werdenden Wasserqualität war damit leider nach 1955 Schluss. Das Juli-Motiv erinnert an eine Gaststätte in Keilbeck, wo sich nun die Wupper-Apotheke befindet.