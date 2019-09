Kantor in Radevormwald : Nebenberufliche Kirchenmusiker gesucht

Kantor in Radevormwald

Regionalkantor Bernhard Nick an der Orgel. Foto: Hans Dörner/Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Regionalkantor Bernhard Nick aus Radevormwald weist auf die Möglichkeit hin, sich als C-Kirchenmusiker ausbilden zu lassen. In den größer werdenden Seelsorgebereichen werden immer mehr davon benötigt.

Das Erzbistum Köln bietet wieder eine Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker an. Darüber informiert Bernhard Nick, Regionalkantor und Kirchenmusiker der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Musikalische Menschen können sich hier für eine attraktive Nebentätigkeit in den Kirchengemeinden qualifizieren. Voraussetzungen für die Teilnahme sind Freude am Singen, solides Klavierspiel und Kenntnisse der allgemeinen Musiklehre.