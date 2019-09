Monheim : Protestanten wählen neue Presbyter

Monheim Vorschläge für die nächste Amtsperiode können ab Sonntag eingereicht werden.

(og) Das Presbyterium, das Leitungsorgan der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim, wird am Sonntag, 1. März 2020, neu gewählt. Das teilt die evangelische Gemeinde Monheim mit. Das Wahlverfahren beginnt aber bereits morgen, Sonntag, 15. September. Wahlberechtigte Mitglieder der Kirchengemeinde können bis zum 26. September schriftlich ihre Wahlvorschläge einreichen, so die Gemeinde. Die Vorschläge und die Zustimmungserklärung des vorgeschlagenen Gemeindemitglieds können im Gemeindebüro der Kirchengemeinde Monheim, Friedenauer Straße 17II, eingereicht werden.

Für das Presbyteramt werden mindestens 17 Kandidaten gesucht. Zwei beruflich Mitarbeitende werden ebenfalls in das Leitungsgremium gewählt. Voraussetzungen für die Kandidatur: Die Vorgeschlagenen müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre alt, in das Wahlverzeichnis eingetragen und zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet sein. Darüber hinaus dürfen sie das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.