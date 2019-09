Wülfrath : Altes VHS-Gebäude könnte Kulturzentrum werden

Nach dem Willen der Kulturpolitiker wird das bisherige Haus der Volkshochschule an der Wilhelmstraße möglichst rasch verkauft. Foto: Dietrich Janicki

Um dem Verkauf zu verhindern, wurde ein neuer Nutzen des Gebäudes vorgeschlagen.

Die Zukunft des Gründerzeit-Hauses „Wilhelmstraße 189“ am Ware-Platz beschäftigt Politik und Verwaltung schon eine Weile. Einen aus finanzieller Not geborenen Ratsbeschluss von 2018 zum Verkauf des stadteigenen Gebäudes wollen außer der CDU-Fraktion alle aussetzen. Fieberhaft wurde deshalb nach einer möglichst wirtschaftlichen Nachnutzung gesucht. Die Verwaltung hatte in der Ratssitzung im Juli vier Varianten vorgeschlagen, von denen aber keine eine Mehrheit finden konnte.