Diskussionen in Wülfrath : Ausschuss stimmt für Regionalplan

Wülfrath Trotz eines mehrheitlichen Beschlusses am Dienstagabend fühlen sich die Einwohner von Düssel übergangen.

Der Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf soll unter dem Titel „Mehr Wohnbauland am Rhein“ überarbeitet werden. Angesichts immer knapper werdenden bezahlbaren Wohnraums vor allem in den Großstädten wurden mithilfe eines Punktesystems unter anderem vier Areale in Wülfrath als geeignete Siedlungsbereiche identifiziert. Vor allem gegen die Ausweisung von „Düssel-West“ regt sich erheblicher Widerstand. Jüngst hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die in kürzester Zeit mehr als 300 Unterschriften gegen den Regionalplan sammeln konnte. „Wir sind traurig über das Abstimmungsergebnis, auch wenn es ein Stück weit zu erwarten war“, sagt Alexander Marinos, Sprecher der Bürgerinitiative. Es sei bedauerlich, dass eine Ratsmehrheit gegen den Bürgerwillen abstimme. „Wir sind ausdrücklich für Wachstum, aber gesundes Wachstum“, betont Marinos.

Im Ausschuss sprachen sich einzig Stephan Mrstik (Grüne) und Carsten Klein (Die Linke) gegen den Regionalplan aus. „Ein angeblicher überregionaler Bedarf an Wohnraum steht dem gegenüber, was wir in Wülfrath wirklich wollen“, so Mrstik: „Wir sollen unsere wichtigste Ressource, die Natur, opfern, damit Städte wie Düsseldorf und Wuppertal florieren können“, pointierte er. Die Fläche sei unter anderem wegen der günstigen Verkehrslage für Pendler ausgewählt worden, doch die S-Bahn-Linie nach Düsseldorf und Wuppertal liegt noch in ferner Zukunft. Fragwürdig sei auch das Punktesystem, das bei 140 maximal erreichbaren Punkten nur 15 für „ökologische Verträglichkeit“ vergibt. Hans-Jürgen Ulbrich (SPD) war schließlich der Meinung, dass man „endlich mal zu Potte kommen“ müsse und stimmte dem Verwaltungsvorschlag zusammen mit seinen Kollegen und der CDU-Fraktion zu.