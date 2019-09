Familie und Freizeit : Sommerschlusskultur: Tipps fürs Wochenende

Am Samstag startet die größte Kirmes im Bergischen Land in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Ob Kirmes, Konzerte oder Chorgesang – der Veranstaltungskalender bis Sonntag ist randvoll.

LANGENFELD Im Kreissüden beginnt das Wochenende mit einer Langen Nacht der Volkshochschulen – so jedenfalls nennt die Langenfelder Weiterbildungseinrichtung den Freitagabend von 18 bis 22 Uhr im Kulturzentrum, Hauptstraße 133. Das Programm umfasst mehr als 20 Gratis-Mitmachangebote quer durch das Kursspektrum. Bei viel Musik und kleinen Köstlichkeiten aus der Lehrküche der VHS besteht jede Menge Gelegenheit zum Austausch. Der Abend steht unter dem Motto „Zusammenleben – zusammenhalten“. Von Astronomie über Lachyoga bis hin zum Zeichenzauber − die Schnupperaktionen sollen zu einem Gemeinschaftserlebnis werden. Offizielle Eröffnung ist um 18.30 Uhr im Flügelsaal. Der „Aphorismen-Papst“ und frühere Hattinger VHS-Chef Jürgen Wilbert wird sich des Themas „100 Jahre VHS“ annehmen. Umrahmt wird die Auftaktveranstaltung von musikalischen Beiträgen der Musikschule Langenfeld und einer Darbietung des VHS-Kurses für Orientalischen Tanz. Der Eintritt ist frei.

Das Modeunternehmen Befeni aus Langenfeld spezialisiert sich auf maßgeschneiderte Hemden und Blusen. Inwiefern diese sich von gewöhnlicher Stangenware unterscheiden, können Interessierte bei einer Modenschau am Samstag ab 15 Uhr auf dem Marktplatz entdecken. Neben den Maßgeschneiderten Hemden und Blusen aus hauseigener Produktion werden neue Produkte und Kollektionen, die ab 2020 erhältlich sein werden, vorgestellt. Auf dem Laufsteg mit dabei ist Sayana Ranjan, Finalistin der „Germany’s Next Topmodel“-Staffel 2019. Foodtrucks bieten spanische Spezialitäten, Sushi und Burger. Außerdem gibt es einen Virtual-Reality-Wagen und eine Live-Band.

„Bonjour la France!“ heißt es in diesem Jahr in Langenfeld, so auch bei Jazz im Foyer am Sonntag, 22. September, 11.30 Uhr, in der Stadthalle, Hauptstraße 129. Das „Jean-Philippe Bordier Quartett“ kommt mit Gitarre, Orgel, Schlagzeug und Vibrafon. Die vier Musiker jazzen in der Tradition von Wes Montgomery über George Benson bis zu Rare-Grooves. Angekündigt ist ein „frischer Mix aus Swing, Funk und Latin mit französischer Lebensfreude und Leichtigkeit“. Eintritt: 10 und 12 Euro (VVK/AK). Vorverkauf unter www.schauplatz.de.

„Vom Wesen der Farbe“ heißt eine Ausstellung, die am Sonntag in der Wasserburg Haus Graven in Wiescheid eröffnet wird. Zu sehen sind Malerei und Skulpturen von Erika M. Riemer-Sartory. Bei der Vernissage ab 11.30 Uhr, sprechen Doris Wasserrab-Noelte vom Förderverein Wasserburg Haus Graven, Bürgermeister Frank Schneider und Galeristin Alwine Strohmenger-Pickmann im Dialog mit der Künstlerin. Erika M. Riemer-Sartory, 1944 geboren in Bonn, studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Prof. Siegfried Cremer. Sie arbeitet als freischaffende Künstlerin in Ratingen und Düsseldorf. Die Schau ist bis zum 24. November geöffnet samstags, sonn- und feiertags, 14 bis 17 Uhr. Parkplatz am Graf-von-Mirbach-Weg 15. Adresse: Haus Graven 1. Mehr unter www.haus-graven.de.

Ausschnitt eines Gemäldes (Mischtechnik auf Leinen) von Erika M. Riemer-Sartory, die in der Langenfelder Wasserburg ausstellt. Foto: RP/Veranstalter

MONHEIM In der Monheimer Aula am Berliner Ring tritt am Freitag das A-Cappella-Quintett „Alte Bekannte“ auf. Die Nachfolgeband der Wise Guys steht ab 20 Uhr mit dem zweiten Programm und dem gleichnamigen zweiten Studioalbum „Das Leben ist schön“ auf der Bühne. Im Mittelpunkt stehen die Songs des neuen Albums, aber auch ausgewählte Lieder aus dem großen Kanon der Wise Guys sollen nicht fehlen. Karten gibt es ab 33 Euro bei den Monheimer Kulturwerken (www.monheimer-kulturwerke.de).

Am Samstag starten die Interkulturelle Wochen. An der Unterführung der Heinestraße laden die Monheimer Kulturwerke ab 12 Uhr zur Performance „Monheim #TalkToMe“ ein. Egal, ob mit Instrument, Stimme oder Bewegung: Musik, Sprechchöre und Tanz sollen Verbindungen über den Berliner Ring hinweg und unter dem Berliner Ring hindurch schaffen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eigene Instrumente können gerne mitgebracht werden.

Am Samstag um 19 Uhr spielen das Jugendorchester aus der Partnerstadt Atasehir und das Schulorchester des Otto-Hahn-Gymnasiums ein gemeinsames Partnerschaftskonzert. Unter der Leitung von Baran Aytac und Oliver Drechsel sind unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven, Alexander Borodin, Johann Strauß, Wolfgang Amadé Mozart und Leroy Anderson zu hören. Der Eintritt ist frei.

In der Eissporthalle Ratingen geht die Saison wieder los. Foto: RP/achim blazy

Zum Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche findet am Sonntag eine Radschnitzeljagd statt. Radelnde Teilnehmende können die touristischen und kulturellen Höhepunkte der Stadt erkunden und an jedem Standort einen Stempel auf der Stempelkarte einsammeln. Stempelkarten gibt es direkt an den teilnehmenden Stationen – Haus Bürgel, Marienkapelle, Aalfischerei-Museum, Marienburgpark, Naturerlebnispfad, Hillas Leseschuppen, Karnevalskabinett und Deusser-Haus. Der Eintritt zu allen Sehenswürdigkeiten ist frei. Wer vier Sehenswürdigkeiten erkundet hat, kann mit der Stempelkarte in der Altstadt ein kostenloses, kühles Getränk oder eine Kugel Eis genießen – gesponsert von der Stadt.

Am Monheimer Sojus 7 ist ein Vintage-Trödelmarkt. Foto: RP/Michael Hotopp

Vom Busbahnhof starten am Sonntag die letzten Stadtrundfahrten in diesem Jahr. Mit einem roten Doppeldecker-Bus können Einheimische und Gäste abwechslungsreiche Naturlandschaften, geschichtsträchtige Orte als auch moderne Projekte erleben. Die eineinhalbstündigen Touren starten um 11 und 14 Uhr am Busbahnhof und enden auch hier. Dabei erzählen die MonGuides spannende Anekdoten der Stadtgeschichte und erläutern aktuelle Entwicklungen. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder unter 10 Jahren 3 Euro. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information, Rathausplatz 20, unter Telefon 02173 276444 oder per E-Mail an info@monheimer-kulturwerke.de entgegen.

Auf dem Gelände des Sojus 7 findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zum ersten Mal ein großer Vintage-Trödelmarkt statt. Unter dem Motto „Flotte Motte“ kann auf dem gesamten Gelände der alten Krautfabrik gestöbert und gehandelt werden. Angeboten werden unter anderem Schuhe und Second-Hand-Kleidung, in die Jahre gekommene Alltagsgegenstände, alte Bücher und Spielzeugkisten, Schallplatten, Handarbeit, Deko, Omas alte Lampen, Bilder und anderer Vintage-Trödel.

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen starten am Sonntag um 11 Uhr die BIG Family Games des Baumberger Turn- und Sportclubs. Familien sind eingeladen, auf der Sportanlage am Waldbeerenberg, Europaallee 1, vier spaßig-sportliche Disziplinen zu absolvieren. Am Ende warten eine Urkunde, ein Spaß-Sport-Abzeichen, Getränke und eine Grillstation. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Sonntag um 13 Uhr können Interessierte am Heinrich-Zille-Platz Picknickkörbe aus verschiedenen Regionen der Welt entdecken. Der Verein Wir in Monheim (WiM) lädt zum interkulturellen Picknick mit Spaß-Fußballturnier für Kinder. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, eigene Spezialitäten zum gemeinsamen Picknick mitzubringen. Geschirr, Besteck und Picknickdecken sollten mitgebracht werden.

Der Gospel-Chor „Auftakt“ singt in Hilden. Foto: RP/Tinter

Am Sonntag um 15 Uhr startet am Ulla-Hahn-Haus ein literarischer Spaziergang. Mit ihren autobiographisch grundierten Romanen hat Ulla Hahn ihrer Heimat ein literarisches Denkmal gesetzt. Bei dem Spaziergang mit der Stadtführerin Elke Minwegen können Interessierte Monheim durch die Brille der Schriftstellerin erleben. Vom Ulla-Hahn-Haus geht der 90-minütige Spaziergang zu verschiedenen Schauplätzen im Stadtgebiet. Die Teilnahme kostet 8 Euro, Kinder können kostenlos teilnehmen. Wer teilnehmen möchte, kann spontan und ohne Anmeldung zum Treffpunkt kommen.

HILDEN Auch die Volkshochschule Hilden-Haan beteiligt sich an der bundesweiten „Langen Nacht der Volkshochschulen“. Im Hildener VHS-Haus Altes Helmholtz, Gerresheimer Straße 20, im Bürgerhaus Mittelstraße 40 und in der früheren Theodor-Heuss-Hauptschule an der Furtwänglerstraße 2 gibt es ab 18.30 Uhr eine Menge an Mitmachaktionen.

Das Konzert „Hilden singt und klingt“ am Sonntag, 22. September um 15 Uhr im Heinrich-Strangmeier-Saal, Gerresheimer Straße 20, ist eine Werkschau Hildener Vereine. Es präsentieren sich im 20 minütigen Wechsel das ClassicArts Musiktheater, der Damenchor Chor ´84 Hilden, das Harmonika Orchester Notenzauber, die Hildener Chorgemeinschaft von 1956, die Itter-Früchtchen, der Shanty Chor Rheingold Hilden und der Gospelchor „Auftakt“ der St.-Jacobus-Kirche Hilden. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Ein barrierefreier Zugang ist gewährleistet.

Der Chor „Auftakt“ singt bei seinem Benefizkonzert zugunsten der Hospizbewegung Hilden nicht nur Gospelsongs, sondern auch Spirituals, afrikanische Musik und Pop-Songs. Los geht‘s in der Kirche St. Jacobus, Mittelstraße 10, am Sonntag, 22. September, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Hospizbewegung wird gebeten.

HAAN Die Straßen in Haan sind bereits gesperrt, die Schausteller bauen ihre Fahrgeschäfte und Stände aus: Am Samstag startet die größte Kirmes im Bergischen Land. Dieses Jahr werden circa 200 Schaustellerbetriebe auf der Haaner Kirmes vertreten sein, darunter 15 Fahrgeschäfte und 13 Kinder-Attraktionen. Spielzeiten sind Samstag, 21. September, 14 bis 1 Uhr; Sonntag, 22. September, 11 bis 23.30 Uhr; Montag, 23 September, 10 bis 23 Uhr; Dienstag, 24. September, 14 bis 23 Uhr. Besondere Aktionen: Samstag, 21. September, ab 14 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier am Riesenrad auf dem Neuen Markt. Sonntag, 22. September, ab 14 Uhr: Seniorencafé in Ritter’s Biergarten. Montag, 23. September, ab 9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Autoscooter. Dienstag, 24. September, ab 21.30 Uhr: großes Feuerwerk.