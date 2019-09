Angebot gilt auch für Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Rheinbahn lässt Kinder am Freitag gratis fahren

Die Rheinbahn mit Sitz in Düsseldorf lässt Kinder am Freitag gratis mitfahren. Foto: Rheinbahn

Kreis Mettmann Kinder bis 14 Jahre haben freie Fahrt. Außerdem setzt die Rheinbahn ein Zeichen aus Solidarität mit der „Fridays for future“-Bewegung.

(arue) Zum Weltkindertag am Freitag, 20. September, dürfen die jungen Fahrgäste Busse und Bahnen kostenlos nutzen. Fahrten in ganz Nordrhein-Westfalen sind bei der Rheinbahn, im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre frei. Sie können den ganzen Tag bis Betriebsschluss ohne Fahrausweis mit allen Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen fahren, auch mit S-Bahnen, RB- und RE-Zügen. Jedoch nicht mit zuschlagpflichtigen Zügen wie zum Beispiel ICE oder IC oder in der 1. Wagenklasse.

Aus Solidarität mit der Bewegung „Fridays for Future“ setzt die Rheinbahn außerdem am Freitag gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi ein Signal für den Klimaschutz. Dafür bleiben die Busse und Bahnen um 11.55 Uhr (fünf vor zwölf) eine Minute lang an den Haltestellen stehen. „Sie machen damit deutlich, dass die Rheinbahn die Antwort auf die Verkehrswende ist – zu der die Fahrgäste jeden Tag ihren Beitrag leisten, wenn sie mit dem ÖPNV unterwegs sind“, teilt der Vorstandsvorsitzende der Rheinbahn, Klaus Klar, in einer Presseerklärung mit.