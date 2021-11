Erstes Adventswochenende : Vor dem Rathaus lockt an Wochenenden der Hüttenzauber

Vor dem Rathaus lockt an Wochenenden der Hüttenzauber

Auf dem Rathausvorplatz gibt es an den Wochenenden einen etwas anderen Weihnachtsmarkt. Glühwein gab es allerdings auch. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am ersten Adventswochenende boten Organisationen, Unternehmen und Handwerker aus dem Stadtteil Lintorf Selbstgemachtes und Köstlichkeiten an.

Fünf Stände stehen in großen Abständen auf dem Rathaus-Vorplatz. Weihnachtsmusik spielt, es ist knackig kalt und eine helle Wintersonne strahlt vom fast wolkenlosen Himmel. Genau das richtige Wetter, um einen Bummel durch Ratingens Innenstadt zu unternehmen, die am ersten Adventswochenende mit vielen attraktiven Angeboten lockte.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, der verkaufsoffene Sonntag mit dem Ratinger Adventsleuchten und das Eisstockschießen in Kooperation mit dem Huberts 1908. Beim Ratinger Hüttenzauber vor dem Rathaus präsentierten am ersten Adventswochenende vor allem Organisationen, Unternehmen und Handwerker aus dem Stadtteil Lintorf Selbstgemachtes und Köstlichkeiten aus der Region, aber auch ihre Dienste. So wie das Deutsche Rote Kreuz, das den Hüttenzauber nutzte, um auf die unterschiedlichen Angebote, wie den Fahrdienst für Behinderte oder den Hausnotruf aufmerksam zu machen.