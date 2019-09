Wülfrath : Zeigt her eure Zinnsoldaten

Am Freitag wird die Ausstellung „Alles Zinn“ im Niederbergischen Museum eröffnet. Auch Zinngießen wird angeboten.

Seit über 20 Jahren wird in der alten Zinnwerkstatt im Niederbergischen Museum aus Brandschutzgründen nicht mehr gegossen. Für das Rahmenprogramm der Ausstellung „Alles Zinn“ wird das Handwerk an den „Zinngießer-Tagen“ aber wieder aufleben. Es ist eines der vielen Angebote, die Interessierte ab dem 27. September in die Ausstellung an der Bergstraße 22 locken sollen.