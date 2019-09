Wülfrath : Schulen machen mit beim Klimatag

Wülfrath In der Stadt haben zahlreiche Unterstützer unterschiedliche Aktionen geplant.

Die Wülfrather Grundschulen beteiligen sich am globalen Klimatag. So hat die Parkschule auf kindgerechte Art erarbeitet, warum das Thema Klimaschutz so wichtig ist und im Musik- und Englischunterricht ein Klimaschutzlied auf Englisch einstudiert. Dies wollen die Kinder um 11.05 Uhr auf dem Schulhof präsentieren.

Die Lindenschule will die Schüler durch mehrere Umweltprojekte sensibilisieren, zuvor hatte die OGATA bereits ein Insektenhotel gebaut. Zudem will die Schule in der kommenden Woche an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ teilnehmen. Gesucht wird die lauffreudigste Klasse, wie die Schule mitteilt.

Wie bereits berichtet haben die Klimaschützer von „Fridays for Future“ (FFF) am 20. September, eine Demonstration geplant, die um 11.15 Uhr an der Sparkasse Am Diek beginnt. Gegen 11.30 Uhr wollen die Teilnehmer in Richtung Rathaus ziehen. Die Bürgerinitiave Düssel-West hat bereits signalisiert, sich mit einem Grußwort an der Kundgebung von FFF zu beteiligen. Die Zustimmung des Stadtentwicklungsausschusses zur Regionalplanänderung ist aus Sicht der Initiative „eine Versündigung an heutige und künftige Generationen“. Daher wollen die Bebauungsgegner auch am Samstag, 21. September, von 11 bis 22 Uhr Präsenz auf dem Heumarkt sowie auf dem Dorfplatz in Düssel zeigen, um Unterschriften gegen eine mögliche Bebauung zu sammeln.