Infoveranstaltungen und Offene Klassentür : Das sind die Einschulungstermine für 2020/2021

Die Einschulungstermine der Grundschule für das Schuljahr 2020/2021 stehen fest. Kinder, die bis zum Beginn des 30.September 2020 das sechste Lebensjahr vollenden, werden am 1. August 2020 schulpflichtig.

Einen Anspruch auf Aufnahme hat jedes Kind nur an der Grundschule, die der Wohnung am nächsten liegt. Im Rahmen freier Kapazitäten kann die Schule aber auch andere Kinder aufnehmen. Eltern können ihre Kinder vom 28. bis zum 31. Oktober 2019 an folgenden Grundschulen anmelden:

Die Stadt weist darauf hin, dass alle Grundschulen im Vorfeld Schnuppertage anbieten. An der Lindenschule gibt es am Montag, 7. Oktober um 20 Uhr, einen Infoabend. Am Mittwoch, 9. Oktober, kann man beim Tag der offenen Klassentür die Schule von 8.50 Uhr bis 9.35 Uhr besichtigen. Die Grundschule Ellenbeek hat ihren Infoabend am Dienstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr. Die „Offene Klassentür“ ist am Donnerstag 10. Oktober von 8.15 bis 9.15 Uhr. Der Informationsabend der Parkschule folgt am Mittwoch, 9. Oktober, um 20 Uhr. Am Freitag, 11. Oktober, kann von 9.45 Uhr bis 11 Uhr der Unterricht mitverfolgt werden.