Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement : Ein Orden für die unermüdliche Helferin

INFO

Trotz aller Ehrungen arbeitet der Verein Monat für Monat am finanziellen Existenzminimum. Es kämen genügend Sachspenden, jedoch nicht genügend Geldspenden an, um allein die Transportkosten sowie die Mietkosten für die After School Räume zu sichern.

Dankbar sind die Ullrichs zum Beispiel über Menschen, die sich zu Geburtstagen oder anderen Festen statt Geschenken Spenden an den Verein wünschen.

Spendenkonto Vergessene Kinder e.V., Kreissparkasse Düsseldorf, BIC: WELADED1KSD, IBAN: DE 7630 1502 0000 1810 4000

Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten, Patenschaften und dem Verein gibt es im Internet unter der Adresse www.vergessene-kinder.de. Dort ist auch die Kontaktadresse von Petra Ullrich zu finden.