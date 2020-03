Wülfratherin mit Blick für Wertvolles : Anne-Katrin Hoffmann versteigert Schätze

Wülfrath Die Versteigerin, die auf Schmuck und Uhren spezialisiert ist, bringt Wertvolles unter den Hammer. Das beugt manchem Streit vor.

Ob etwas auf den Sperrmüll gehört, besser auf einer Online-Plattform eingestellt werden könnte oder tatsächlich einen hohen Gewinn erzielt, sieht die Gemmologin, wie eine Diamantgutachterin im Fachjargon genannt wird, quasi auf den ersten Blick. Vor allem, wenn es sich um Uhren oder Schmuck handelt, „die sind meine Spezialität“. Pi-mal-Daumen lassen sich Kriterien kaum als Ratgeber benennen, „man muss schon wissen, wonach bei dem jeweiligen Stück quasi zur Zertifizierung zu gucken ist“, erklärt sie. Ist Großmutters alter Schaukelstuhl bloß eine hübsch ausschauende Replik oder ein waschechter Chippendale? „An Machart und dem Holz lässt sich das verifizieren“, weiß die Fachfrau über so manche „Signatur oder Branding“ zu berichten. Am Beispiel einer alten Kaffeekanne erklärt sie die Vorgehensweise: „Dass dieses Stück anno 1891 ist, steht hier“, fällt der geübte Blick durch das Arbeitsutensil Vergrößerungsglas. Auch die Initialen muss die 48-Jährige nicht lange suchen, sondern weiß sofort, wo sie als Echtheitsdokument zu finden sind.

Ihr Können hat nicht nur manchem ein hübsches Sümmchen aufs Konto gespült. Ihr Wissen half ebenso in drohenden Erbschaftstreitereien. Denn vermacht der Erblasser seinen exklusiven Chronometer beispielsweise einem Geschwisterpaar, und das kann sich partout nicht einigen, wer die teure Uhr tragen will, damit aber auch den anderen rein rechtlich auszahlen muss, kommt besagtes Teil unter den Hammer. Abzüglich der Gebühr für die Versteigerin wird dann fifty-fifty gemacht und die Sache ist erledigt.

Bei der Arbeit zuschauen konnten viele der auch fernsehprominenten Wülfratherin in Formaten wie „Bares für Rares“, deren „tolle Quote“ sie anerkennend lobt. „Allerdings führt der Hype mitunter dazu, dass alle Leute glauben, im eigenen Keller mindestens einen Schatz liegen zu haben.“ Nachdem der Wohneinrichtungsstil jahrelang schlicht puristisch war, haben viele inzwischen wieder Spaß, mit ihren Stehrümchen zu wohnen. Wer aber doch checken lassen möchte, was Top oder Flop ist, hat am heutigen Samstag die Chance dazu. Denn zum dritten Mal veranstaltet Anne-Katrin Hoffmann so etwas wie einen Tag der offenen Tür als Schätztag. Nach vorheriger Abstimmung via www.versteigerin.de können dann Bürger ihre vermeidlichen Preziosen begutachten und bestimmen lassen.