Auszeichnung für Ehrenamtler : KSB Wesel ehrt Wilhelm Schmitz und Kevin Kremer

Alpen Wilhelm Schmitz von der LG Alpen wird als Ehrenamtler des Monats geehrt. Kevin Kremer von Viktoria Alpen bekommt den Preis im Bereich „Junges Ehrenamt“.

Wilhelm Schmitz gehört zu den Gesichtern der LG Alpen. Der 74-Jährige trat wenige Tage nach der Gründung dem Verein bei und ist bis heute in verantwortlicher Vorstandsposition tätig. Neben ihm wurde noch Kevin Kremer aus der Fußball-Abteilung von Viktoria Alpen geehrt.

Obwohl Wilhelm Schmitz 32 Marathons lief – unter anderem in New York, auf Hawaii und in Berlin – fand er stets die Zeit, sich im Vorstand zu engagieren. Seit 2005 ist er als Sportwart tätig.