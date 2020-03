Derzeit weniger Parkfläche in Wülfraths Innenstadt : Parkhaus Am Diek wegen Defekt geschlossen

Wülfrath Wann es wieder genutzt werden kann, blieb auch in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Ordnung offen.

Seit vergangener Woche ist das Parkhaus Am Diek geschlossen. Bei dem technischen Defekt, der Grund für die Schließung ist, handelt es sich um kaputte CO2-Warnmelder, wie jetzt im Ausschuss für Umwelt und Ordnung (AUO) erklärt wurde. Weil es keine Ersatzteile gibt, können sie nicht wieder repariert werden. Wann die Tiefgarage wieder genutzt werden kann, blieb auch in der Sitzung offen. Und noch ein zweites Mal war die Tiefgarage Thema im Ausschuss.

Die WG-Fraktion hatte im Haushaltsplanentwurf den Eintrag als für dieses Jahr aufgelistete Baumaßnahme entdeckt: 20.000 Euro für eine Videoüberwachung in der Tiefgarage Am Diek. „Wo ist darüber jemals gesprochen worden? Wurde die Politik einbezogen? Wer hat das vorgeschlagen?“, hakte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Peetz zu dem „heiklen Thema, Stichwort ‚Datenschutz’“ nach. „Einen konkreten Anlass gibt es nicht und auch keine konkrete Planung“, antwortete Technischer Dezernent Martin Barnat. Zu Vandalismus komme es an dieser Stelle immer wieder, aber eine Videoüberwachung sei nur Thema in rathausinternen Gesprächen gewesen. Auch das irritierte Wolfgang Peetz und die Kollegen der anderen Fraktionen. „Warum wird diese Investition dann für dieses Jahr überhaupt aufgelistet?“