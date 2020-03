Unterdüssel : Feuerwehr löscht brennenden Unterstand

Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Foto: Patrick Schüller

Wülfrath (von) Die Feuerwehr Wülfrath wurde am Montag gegen 2 Uhr in der Frühe zu einem Brand an die Straße Unterdüssel gerufen. Bereits auf der Anfahrt war ein größerer Feuerschein für die Kräfte sichtbar.

