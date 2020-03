Infrastruktur : Trasse ist fertig, Oberleitungen nicht

Der etwa 75 Meter lange Bahnsteig nebst Haltehäuschen in Hahnenfurt-Düssel an der B 7 ist erbaut. Jetzt müssten nur noch Züge der regioBahn verkehren, damit Menschen ihn nutzen können. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy

Kreis Mettmann Über Wülfrath bis Wuppertal soll die RegioBahn führen. Wann das der Fall ist, ist weiterhin offen.

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn (DB) im kommenden Dezember will die Regiobahn den Betrieb zwischen „Mettmann-Stadtwald“ und „Wuppertal Hbf“ nach einjähriger Bauverzögerung in Betrieb nehmen. „Das ist zumindest unser Plan“, versichert Stefan Stach, Geschäftsführer der Regiobahn mit Sitz in Mettmann. Die seit 2017 neugebaute etwa sieben Kilometer lange Trasse vom bisherigen Endhaltepunkt „Mettmann-Stadtwald“ zum Abzweig „Wuppertal-Dornap“ sei fertig, die Signaltechnik soll im Sommer 2020 in Betrieb genommen werden.