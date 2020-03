Kommunalwahl 2020 : Benjamin Hann will Wülfraths nächstes Stadtoberhaupt werden

Benjamin Hann will Wülfraths nächstes Stadtoberhaupt werden

Wülfrath (hup) Derzeit ist Benjamin Hann noch dabei, Unterstützungsunterschriften zu sammeln, die er als parteiloser Kandidat braucht, um bei der Kommunalwahl am 13. September September überhaupt antreten zu können.

Aber „etwa die Hälfte konnten bereits in der ersten Woche gesammelt werden“, teilt Hann nun mit.

Er ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder (drei und sechs Jahre). In Wuppertal geboren, hat er sehr früh seinen Lebensmittelpunkt nach Wülfrath verlegt: „Neben dem Besuch des Wülfrather Gymnasiums und einer Ausbildung in einem Wülfrather Handwerksbetrieb habe ich einen Großteil meiner Freizeit in Wülfrath verbracht und wohne seit 2009 (wieder) hier“, berichtet Hann, der bei der Kreisverwaltung Mettmann als Sicherheitsingenieur im Personalamt arbeitet.