Der Josef-Diebels-Bürgerpreis 2021 geht an ... : Doppelerfolg für Trommlerkorps

Der Josef-Diebels-Bürgerpreis 2021 geht an ...

Martina Leukel-Stümpel und Jakob Tissen nahmen für das Trommlerkorps Rheinklänge Issum den Josef-Diebels-Bürgerpreis in Empfang. Foto: Gemeinde Issum

Issum Der Ehrenamtspreis der Gemeinde Issum und der Brauerei Anheuser-Busch InBev Deutschland konnte 2021 bereits zum 18. Mal vergeben werden. Der Josef-Diebels-Bürgerpreis ist mit 2.500 Euro dotiert und wurde an drei Preisträger verteilt.

Gleich zweimal darf sich in diesem Jahr das Trommlerkorps Rheinklänge Issum über Auszeichnungen freuen. Bereits Anfang Mai gab es für die ehrenamtlichen Musiker eine Zuwendung in Höhe von 1500 Euro im Rahmen des Heimatpreises des Landes NRW. Nun wurde an sie auch bei der Verleihung des Josef-Diebels-Bürgerpreises gedacht. Absolut verdient, wie Issums Bürgermeister Clemens Brüx betont.