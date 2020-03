Wülfrath : Kämmerer erwartet weitere Mindereinnahmen

Im Jugendhilfeausschuss gab Kämmerer Rainer Ritsche so etwas wie eine Wasserstandmeldung zur finanziellen Situation der Stadt ab. Bekanntermaßen laufen die Haushaltsberatungen, aber der Kämmerer stimmte die Fraktionen darauf ein, mit weiteren Mindereinnahmen rechnet.

Mit einem Minus von 2,5 Millionen Euro war der Etatentwurf eingebracht worden. Aktuell ist das Minus auf 1,2 Millionen Euro geschrumpft. „Aber die Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen bereitet mir große Sorge“, erklärte Rainer Ritsche. Ihmgegenüber hätten Unternehmen bereits angedeutet, dass Zahlungen geringer ausfallen könnten. Er werde den Ansatz von zehn Millionen Euro deutlich absenken müssen – „und das in einem hohen sechsstelligen Bereich“. Sein Rat an die Politik: „Also lassen Sie sich nicht von den 1,2 Millionen Euro täuschen, was schon schlecht genug ist. Das Minus wird noch größer“, führte er aus.