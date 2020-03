Wülfrather Taucherin bildet aus : Anke Kuchem ist völlig schwerelos

Tauchlehrerin Anke Kuchem liebt die azurblauen Wellen des Meeres. Die Wülfratherin ist eigentlich immer startklar und bereit, ihren Lieblingssport auszuüben. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy

Wülfrath Durch ihre Kinder kam die Wülfratherin zum Tauchsport. Längst bildet sie selbst aus und verfasst Bücher zum Thema.

Steht man vor Anke Kuchems Zuhause am Ende einer Spielstraße, würde man nicht vermuten, dass die Wülfratherin hier eine Tauchschule betreibt. Doch genau dort, im Keller ihres Reihenendhauses, hat die vierfache Mutter vor elf Jahren mit der Gründung von „Tauchen maßgeschneidfert“ einen Traum verwirklicht.

„Tauchen in Wülfrath – das ist tatsächlich eine interessante Frage. Leider ist es nicht möglich, hier direkt zu tauchen, sondern lediglich der Theorieunterricht findet vor Ort statt“, erzählt sie. Der schöne Steinbruch ist hierfür nicht freigegeben, so dass in der Wuppertalsperre oder anderen Seen in erreichbarer Nähe geübt wird.

INFO Die junge Frau und das Meer ... Mensch Informationen zu Anke Kuchem und ihre Tauchschule finden sich via www.tauchenmassgeschneidert“. Verband Infos zum Verband „International Aquanautic Club“, nach dessen Richtlinien Anke Kuchem die Kurse gibt und nach denen die Prüfungen zu den verschiedenen Tauchkursen abgelegt werden, gibt es unter www.diveiac.de.

An der Wand ihres gemütlichen Schulungsraumes mit großer Leinwand, Flipchart und zahllosen Büchern über das Tauchen hängen die diversen Zertifikate, die sie dazu befähigen, Tauchkurse, auch solche für den Erwerb einer Taucherlehrer-Lizenz, zu geben. „Ich habe mich auf das ‚Personal Training‘ spezialisiert“, erklärt die passionierte Wassersportlerin, die ihren Sport seit 2001 betreibt.

„Zu mir kommen Menschen, die Angst vor dem Wasser oder ein körperliches Handicap haben. Sie brauchen meist mehr Praxisstunden, als üblicherweise in Kursen inkludiert sind.“ Ein ganz besonderer Moment sei es für sie, wenn Schüler, die es anfangs kaum über sich brächten, mit aufgesetzter Atemmaske den Kopf unter Wasser zu stecken, am Ende ihren Tauschschein in den Händen hielten. Jeder könne, da sie keinen Paketpreis anbiete, sondern die Stunden einzeln abrechnet, so viele nehmen, wie sie oder er eben brauche, um die Prüfung zu bestehen, beschreibt Anke Kuchem die Besonderheit ihrer Kurse.

Die Mutter von vier erwachsenen Kindern ist durch ihren Sohn zum Tauchen gekommen. Den habe sie immer zum Kinder-Tauchkursus gefahren und damals „interessiert am Beckenrand gestanden“. Als ihre Kinder älter waren, und sie mehr Zeit hatte, habe sie selbst mit dem Tauchen begonnen. „Nachdem ich das erste Mal das Gefühl der Schwerlosigkeit erlebt habe, bin ich nicht mehr davon los gekommen“, schwärmt sie. Neben ihrer Arbeit als Tauchlehrerin engagiert sie sich in der Verbandsarbeit. „Für meine eigenen Prüfungen habe ich eben immer intensiv gelernt und so gut abgeschlossen, dass mich der Vorsitzende unseres Verbandes danach angesprochen hat, ob ich mir nicht vorstellen könne, aktiv mitzuarbeiten“, erinnert sie sich.

So entwickelt sie in ihrem Verband, dem International Nautic Club (i.a.c)., seit 2009 nicht nur Prüfungsfragen mit und liest Korrektur von Ausbildungsbüchern, sondern hat selbst schon zwei verfasst. Ihr Ausbilder Thomas Kromp, der dem i.a.c. vorsteht, sagt über sie: „Was mich an Anke besonders beeindruckt, ist der über viele Jahre vorbildliche Einsatz in der Tauchlehrerausbildung. Hier werden nicht nur Tauchler/-innen ausgebildet, sondern Menschen entscheidend geprägt“. Denn ihre Ausbildung erfolge nach den „4L-Regel: Lernen, Leisten, Loben und Lachen“.

Gefragt, welches ihr bevorzugtes Tauchrevier ist, sagt die sportliche Frau, die dreimal die Woche ins Fitnesscenter geht: „Ägypten, wenn ich die schnelle Erreichbarkeit in Relation zum Fisch- und Korallenreichtum setzte. Wenn es auf die Entfernung nicht ankommt, dann sind es die Philippinen.“