Förderverein nutzt corona-bedingte Pause : Bergisches Museum mit neuer Präsenzbibliothek

Eberhard Tiso ist Vorsitzender des Fördervereins. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Ein gemütliches Sofa lädt zum Verweilen und Schmökern ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(von) Durch die verordnete Schließung des Museums in der Corona-Krise konnten für die Sommerferien geplante Renovierungsarbeiten vorgezogen werden. Der Vorstand des Trägervereins Niederbergisches Museums Wülfrath plante kurzfristig um. In einer konzertierten Aktion wurden Ecken, Schränke und Regale leer geräumt und weil der Handwerksbetrieb mit zog, konnten in zwei Wochen mehrere Räume eine erstaunliche Erneuerung erfahren.

Der Empfangsraum des Museums – bekanntermaßen Festsaal für Trauungen – erhielt einen neuen Boden. Der mit Originalmöbeln aus dem vorletzten Jahrhundert eingerichtete Herminghaus-Raum wirkt nun noch eleganter und versetzt den Besucher in die Wohnkultur des gehobenen Bürgertums des 19. Jahrhunderts.

Daneben wurden auch noch die in die Jahre gekommenen Böden in der Bauernstube sowie die Diele im Obergeschoss erneuert. Diese Renovierungen heben nicht unmaßgeblich die Attraktivität des Niederbergischen Museums. Mit der Renovierung des Herminghaus-Raums kann nun auch eine weitere Ergänzung im Angebot der Museumsarbeit des Trägervereins der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wer Lust hat, in die Stadtgeschichte Wülfraths, der Gründung von Handwerks- und Industrieunternehmen, vom Vereinsleben und dem Wirken bekannter Personen einzutauchen, kann dies in der neu errichteten Präsenzbibliothek tun.

Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Eingang. Ein gemütliches Sofa lädt zum Verweilen und Schmökern in einer nach Sachgebieten übersichtlich gegliederten Sammlung von Heften, Büchern, Aufzeichnungen der Entwicklungsgeschichte Wülfraths ein.

Mehr als 200 Werke umfasst diese Sammlung bereits. Es wäre nun schön, wenn einmal in der hauseigenen Bibliothek, in Kellernischen oder in Truhen auf dem Dachboden nach Dokumenten von ehemaligen Firmen, Geschäften, Gründungsveranstaltungen von Vereinen, Jubiläen und Ehrungen, nachgeschaut würde und dem Museum entsprechende Fundstücke für diese Bibliothek zur Verfügung gestellt würden. Mehr Infos unter Telefon 02058-7826690.

(von)