Corona-Krise : Erster Corona-Toter: Bürgermeisterin drückt Mitgefühl aus

Bürgermeisterin Claudia Panke ist vom ersten Corona-Toten in Wülfrath tief betroffen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Wülfrath hat am Montag, 6. April, seinen ersten Corona-Toten zu betrauern. Bürgermeisterin Claudia Panke ist tief betroffen.

(arue) Das Kreisgesundheitsamt hat am Montag bekannt gegeben, dass ein Wülfrather Bürger mit Vorerkrankungen und mit Corona-Infektion am Sonntag gestorben ist. Bürgermeisterin Dr. Claudia Panke drückt den Angehörigen ihr Mitgefühl aus und wünscht ihnen von Herzen Trost und Kraft.

„Der Verlust eines geliebten Menschen lässt alles andere in den Hintergrund treten“, sagt die Bürgermeisterin. Für Wülfrath will Panke ihre Anstrengungen weiter verstärken, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und, wenn möglich, zu verringern. „Wir erfahren täglich von neuen Erkrankten, aber auch von einer wachsenden Zahl an Genesenen. Dass wir den jetzt gestorbenen Wülfrather nicht dazu zählen können, macht mich sehr traurig.“

Die Bürgermeisterin zählt weiterhin auf die Bürger: „Wülfrath hat sich auf die Schutzmaßnahmen eingelassen; soziale Kontakte werden stark reduziert, Abstandsregeln eingehalten. Ich bin froh, dass sich die Wülfrather an die Vorgaben halten. Sie sind weiterhin nötig, damit vor allem diejenigen Menschen, die bereits älter sind oder an Vorerkrankungen leiden, geschützt werden – auch wenn es gerade an Ostern sehr schwer ist, auf Besuche und reisen zu verzichten.“

Daher appellieren Bürgermeisterin, Ordnungsamt und Polizei an die Bürger, sich auch an Ostern an die Schutzmaßnahmen zu halten.

(arue)