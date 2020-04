Helfer in der Coronakrise : Sonja Sucic und Tim Berking als Wülfrather Super-Studies

Wülfrath Nicht für alle sind das Coronavirus und die damit einher gehenden Auflagen ein Urlaub vom Leben. Manche sind von der Corona-Krise besonders gebeutelt, nicht durch eine Erkrankung, sondern weil sie eine besondere Stellung in der Gesellschaft haben.

So wie die Kunden der Tafel. Damit das Tafel-Prinzip weiter zuverlässig funktioniert, braucht es im Moment besondere Akteure. So wie Sonja Sucic und Tim Berking.

Beide sind Studenten und helfen in der Corona-Zeit als so etwas wie Super-Zivis. Es ist so etwas wie ein solidarisches Urlaubssemester, was die beiden 24-Jährigen absolvieren. „Die Uni hat zu, alles liegt auf Eis“, erzählt Tim Berking, für Chemie eingeschrieben und mit dem Verfassen seiner Master-Arbeit beschäftigt. Bis Corona, „und plötzlich habe ich Zeit“. Zeit, die er schon immer gerne engagiert für andere investieren wollte. „Ich habe oft überlegt, wo kann ich helfen, anpacken und mich einbringen?“, erzählt er. Zur Tafel hat er über seine alte Schulfreundin Sonja. „Ich habe mich hier vor einem Jahr gemeldet, seitdem bin ich dabei“, berichtet die Studentin der Wirtschaftspolitik. „Mir bereitet es Freude, anderen zu helfen“, berichtet sie. „Der Dank der Menschen als Resonanz ist das Schönste.“ Bekanntermaßen aber sind viele der Ehrenamtler, die sich normalerweise bei der Tafel einbringen, Golden Ager. Und als dann mit Beginn des Corona-Schocks erklärt wurde, Ältere und Risikopatienten bestmöglichst abzuschirmen, „war erstmal keiner mehr für die Tafel da“.