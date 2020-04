Corona aktuell : Kreis meldet fünf weitere Todesfälle

Mettmann Unter den Verstorbenen ist ein 87-Jähriger aus Wülfrath

Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Montag 420 Erkrankte und 125 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 23, in Haan 7, in Heiligenhaus 21, in Hilden 40, in Langenfeld 63, in Mettmann 57, in Monheim 26, in Ratingen 80, in Velbert 72 und in Wülfrath 31. 407 Personen sind inzwischen als genesen aus der Überwachung entlassen.