Wülfrath : Frau bei Fahrradunfall schwer verletzt

Wülfrath Drei Fahrräder kollidierten auf dem Panoramaradweg.

(arue) Eine schwer und zwei leicht Verletzte forderte ein Unfall in Wülfrath am Gründonnerstag. Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtet, fuhren gegen 17.05 Uhr ein 23-jähriger Bochumer und eine 21-jährige Heiligenhauserin mit ihren Fahrrädern den Panoramaradweg in Fahrtrichtung zur Fliethe.