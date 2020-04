Corona-Krise : Kreis meldet gleich drei Corona-Tote an einem Tag

Mettmann Für Mittwoch, 8. April, meldet der Kreis Mettmann mehrere Todesfälle vermelden: Drei Erkrankte aus Monheim, Velbert und Wülfrath haben die Corona-Infektion nicht überlebt. Damit zählt die kleine Stadt Wülfrath ihren zweiten Corona-Toten.

Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Mittwoch 389 Erkrankte und 183 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 30, in Haan 10, in Heiligenhaus 16, in Hilden 45, in Langenfeld 60, in Mettmann 27, in Monheim 35, in Ratingen 77, in Velbert 58 und in Wülfrath 31. Die positive Nachricht: Inzwischen sind 307 Personen als genesen aus der Überwachung entlassen.