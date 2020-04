Corona-Krise in Mettmann : Corona – fünf Menschen sterben

Mettmann Aktuelle Zahlen Für Donnerstag meldet der Kreis Mettmann fünf Todesfälle: Drei Erkrankte aus Wülfrath sowie je einer aus Mettmann und Ratingen haben die Corona-Infektion nicht überlebt.

Es sind vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 72 und 90 Jahre. Die meisten hatten eine bekannte Vorerkrankung. Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt 22 Corona-Tote. Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Mittwoch 425 Erkrankte und 165 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 31, in Haan 7, in Heiligenhaus 17, in Hilden 50, in Langenfeld 64, in Mettmann 56, in Monheim 33, in Ratingen 75, in Velbert 59 und in Wülfrath 33. Die Steigerung bei der Erkranktenzahl in Mettmann ist auf den Eingang der Testergebnisse der Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft zurückzuführen. 33 Bewohner wurden positiv getestet. Inzwischen sind 328 Personen als genesen aus der Überwachung entlassen. Für die bevorstehenden Feiertage macht der Kreis darauf aufmerksam, dass die Corona-Praxen und Probeentnahmestellen über die Feiertage geschlossen sind. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnummer 116 117 erreichbar. Das Infotelefon des Kreises ist von Karfreitag bis Ostermontag täglich von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Erkrankte Flüchtlinge Nachdem am 1. April ein Corona-Erkrankungsfall in der städtischen Flüchtlingsunterkunft Seibelstraße aufgetreten war, hatte das Kreisgesundheitsamt alle Bewohner, die in der Einrichtung wohnen, auf Corona testen lassen. Am frühen Abend des 8. April wurde die Stadt davon unterrichtet, dass weitere Personen – nun insgesamt 33 – mit dem Virus infiziert sind. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin sofort dafür gesorgt, dass die infizierten von den nicht-infizierten Personen getrennt wurden. Anschließend wurden die Bewohner von Mitarbeitern des Ordnungsamtes mit Unterstützung der Feuerwehr auf die Unterkünfte an der Seibel- und Kleberstraße verteilt. Die Stadt hatte zudem Amtshilfe bei der Polizei ersucht, die mit Kräften der Bereitschaftspolizei vor Ort war. Während nun alle positiv getesteten Personen an der Seibelstraße untergebracht sind, wurden die anderen Bewohner, die negativ getestet wurden, in der Kleberstraße einquartiert. Dort waren bis Mittwochabend der erste Corona-Erkrankte sowie weitere Kontaktpersonen untergebracht. Deshalb haben 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr in kompletter Schutzausrüstung die Unterkunft aufwendig desinfiziert, bevor sie neu bezogen wurde. Insgesamt war die Feuerwehr mit 35 Helfern vor Ort. In dieser Zeit stellte die Freiwillige Feuerwehr den Grundschutz für das Stadtgebiet auf der Wache sicher. Wie an der Seibelstraße wird auch an der Kleberstraße eine gesicherter Aufenthaltsmöglichkeit im Außenbereich der Unterkunft für die Bewohner geschaffen, und auch dort wird kostenloses WLAN bereitgestellt. Alle Bewohner stehen auch weiterhin unter Quarantäne. Bei den Personen, die bisher negativ getestet wurden, soll in Kürze noch einmal ein Corona-Test durchgeführt werden.