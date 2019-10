Entlastung für Eltern : Beiträge für Ganztagsgrundschulen sollen in Willich sinken

Willich CDU, Grüne und Elternvertreter haben eine neue Beitragstabelle erarbeitet. ­Fördervereine, die eine Betreuung von 8 bis 13 Uhr bieten, sollen unterstützt werden.

Auch die Eltern von Kindern, die die Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) in Willich besuchen, sollen finanziell entlastet werden. Erst ab einem Haushaltseinkommen ab 42.000 Euro sollen ab dem kommenden Jahr Beiträge erhoben werden (bisher ab 24.000 Euro), oberhalb der Grenze sinken die Beiträge. Das wollen die Fraktionen von CDU und Grünen im Rat der Stadt Willich sowie die Elternvertreter. Konkret geht es darum, dass die Beiträge für die OGS und die von Fördervereinen angebotene „Schule 8-1“, also die Betreuung zwischen 8 und 13 Uhr, reduziert werden. Die Weichen hierzu sollen in einer Sondersitzung des Schulausschusses am 29. Oktober gestellt werden, die von den beiden Fraktionen und dem Jugendamtselternbeirat jetzt beantragt wurde.