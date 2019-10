Aktion Mission und Leprahilfe : Neues Schiefbahner Königshaus verlädt Hilfsgütercontainer

Schiefbahn Die Hilfsgüter werden nach Accra geliefert.

(RP) Das seit dem 8. September amtierende Königshaus mit König Horst Meyer sowie den Ministern Guido Wyes und Bastian Plum von der St.-Sebastianus-Bruderschaft 1449 Schiefbahn hat mit Unterstützung des Wachzuges Sappeure, Wachzugführer Hans Gerd Schmitz, den Hilfsgütercontainer für Pater Sylvester Agyapong in Accra/Ghana verladen. Pünktlich mit Eintreffen aller Helfer hörte der Regen auf, sodass die schon verladeerprobten starken Männer insgesamt 248 Packstücke mit einem Gesamtgewicht von 9000 Kilogramm ohne Probleme verladen konnten. Dank der Unterstützung eines von der Dachdeckerei Faßbender geliehenen Gabelstaplers ging die Arbeit fröhlich voran. Pater Sylvester Agyapong, ein langjähriger Partner der Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn, der trotz seiner Erblindung die Verteilung der Hilfsgüter vor Ort vornehmen wird, reagierte am Telefon mit einem freudigen „Halleluja“, als er vom Inhalt des Containers erfuhr: Gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Decken, aber auch Nähmaschinen, Fahrräder, Spielzeug, Schreibmaterialien, Rollatoren, Küchengeschirr und Rollstühle wurden verladen. Die Hilfsgüter werden in Accra an Krankenhäuser, ein Entbindungsheim, ein Gefängnis, Berufsschulen und Kindergärten verteilt.