Jubiläum : Raumausstatter feiert 100-Jähriges

Birgit und Dieter von Bongartz führen das Geschäft in vierter Generation. Foto: Norbert Prümen (nop)

Schiefbahn Birgit und Dieter von Bongartz führen das Familiengeschäft mit Filialen in Schiefbahn und Viersen in vierter Generation. Das Jubiläum feierten sie am Samstag mit einem Fest.

Harmen Teesselink, Vorsitzender des Einrichtungsverbands MZE/2HK, machte deutlich, dass das 100-jährige Bestehen des Raumausstatters von Bongartz etwas Besonderes ist: „Von 100 Raumausstattern, die bei uns im Verband Mitglied sind, werden lediglich zehn in der vierten Generation geführt.“

Die Erfolgsgeschichte begann im Juli 1919 in Krefeld, als Krefeld noch mit „C“ geschrieben wurde: Johann von Bongartz gründete kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs in der Seidenstadt an der Weststraße 15 eine Polsterei und einen Sattlerbetrieb. Der Liebe wegen zog er 1948 nach Schiefbahn. Seine Auserwählte hieß Elisabeth Lingen von der Königsheide. Sie stammte von einem Schreinerbetrieb, den es ebenfalls noch gibt. Jakob von Bongartz übernahm das Geschäft von seinem Vater Johann – ein umtriebiger Geschäftsmann, der das Geschäft an der Hochstraße 1974 an seinen Sohn Hans weitergab. Als der 1998 im Alter von 60 Jahren plötzlich an einem Schlaganfall starb, kam Dieter von Bongartz (54) eher in Verantwortung als vorhergesehen: „Ich wollte eigentlich Innenarchitektur studieren, aber für mich stand immer fest, dass ich eines Tages das Geschäft übernehmen würde.“ Er musste sich dafür nicht gegen seine Zwillingsschwester Gabriela durchsetzen: „Sie ist ein Zahlenmensch und arbeitet in der Buchhaltung“, berichtet der Bruder.

Info Filialen in Viersen und Schiefbahn Gäste Zu den rund 80 Gästen gehörten der stellvertretende Bürgermeister Guido Görtz und Manfred Steinritz, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf. Mitarbeiter Birgit und Dieter von Bongartz bieten in Schiefbahn und Viesen zehn Menschen einen Arbeitsplatz.

Ein Markenzeichen der Familie ist der Zusammenhalt: Der eine ergänzt den anderen mit seinen spezifischen Fähigkeiten. Bei der Jubiläumsfeier am Samstag war auch Gisela von Bongartz, die Witwe von Hans und die Mutter von Dieter von Bongartz, anwesend. Die 81-Jährige hatte in Krefeld Design studiert, war später eine stilsichere Beraterin und hatte so manchen Stoff, für den sich Kunden entschieden, selber entworfen. Die Tradition, dass die Ehefrau im Betrieb mitarbeitet, besteht bis heute fort: Birgit von Bongartz (51) stammt aus Neersen und hatte eine kaufmännische Lehre absolviert. Als sie ihren Dieter heiratete, begann sie eine weitere Ausbildung zur Raumausstatterin. Sie beschrieb jetzt die Aufgabenverteilung so: „Mein Mann klingelt beim Kunden, er macht das Aufmaß und übernimmt auch die Montage und ist damit der Außenminister.“ Sie sei für die Beratung im Geschäft zuständig und für die Organisation. Zur Tradition kommt ständige Innovation. Während der Gründer Johann von Bongartz vor allem Gardinen verkaufte, ist der Betrieb jetzt wesentlich breiter aufgestellt.

2011 wurde eine Filiale in Viersen eröffnet. Dort, aber auch an der Tupsheide in Schiefbahn, sind immer wieder auch Möbel im Schaufenster zu sehen. Der Möbelverkauf ist längst ein weiteres Standbein, und bei Bedarf steht mit Desirée Freund eine Innenarchitektin mit ihrem Wissen bereit. Dieter von Bongartz, der mit seiner Frau in Neersen lebt, bewertet seine Ahnen so: „Jede Generation hat für sich das Optimale geleistet.“

Der Raumausstatter-Meister, der in seiner Freizeit gerne reist und Akkordeon spielt, bietet dem Kunden viele Leistungen aus einer Hand – ob es ums Tapezieren oder um das Verlegen eines neuen Teppichbodens geht. Zu den Hauptaufgaben gehört es, noch mehr noch jüngere Kunden, auch über das Internet, zu finden.