Kitas und OGS in Radevormwald : Eltern werden nur zum Teil entlastet

Radevormwald Der Rat der Stadt hat entschieden, dass die Elternbeiträge für Kindergärten gesenkt werden. Für die OGS gilt das jedoch nicht.

Bereits im Jugendhilfeausschuss in der vergangenen Woche wurde stark über die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen- und Pflegen sowie über die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsschulen und verlässlichen Grundschulen diskutiert. Im Rat der Stadt wurden jetzt die finalen Entscheidungen getroffen. In Zukunft werden die Eltern nur im Bezug auf die Kitas entlastet, die Beiträge für die OGS werden nicht gesenkt. „Wir passen aber die Einkommensstufen an, analog der Kindergartenbeiträge“, sagt Jürgen Funke, Leiter des Schulamtes.

Die Elternbeiträge für die Kitas werden sich ab dem anstehenden Kindergartenjahr verringern und zwar insgesamt um 150.000 Euro. Zudem wird die Elternbeitragsstaffelung um zwei Einkommensgruppen erweitert, um für mehr Gerechtigkeit zwischen Groß- und Kleinverdienern zu sorgen sowie die Mittelschicht zu entlasten. Damit nähert sich Radevormwald an die Einkommensgruppen der umliegenden Kommunen an, in denen es schon länger eine kleiner aufgegliederte Staffelung der Beiträge gibt. Nach den Beitragssenkungen wird sich der zu zahlende Betrag in allen Einkommensgruppen ändern. Für Kinder ab drei Jahren müssen Eltern mit einem kleinen Jahreseinkommen (bis 27.000 Euro) mit einer geringen Betreuung von 25 Stunden zum Beispiel nicht mehr 27,50 Euro, sondern nur noch 22,50 Euro im Monat zahlen.